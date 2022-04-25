Протяженность места массового захоронения составляет более 200 метров

Журналисты "Схем" сообщают, что траншеи появились на территории Старокрымского кладбища 24 марта. Поселок находится под оккупацией россиян с 10 марта.

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На спутниковом снимке Planet за 24 марта можно увидеть, что траншеи составляют 60 – 70 метров в длину.



Место массового захоронения в поселке Старый Крым, спутниковый снимок 24 марта / Фото "Схемы"

Спутниковые снимки за 7 апреля свидетельствуют о том, что место захоронения увеличилось. Также часть из траншей – закопана.



Место массового захоронения в поселке Старый Крым, спутниковый снимок 7 апреля / Фото "Схемы"

Третий спутниковый снимок датирован 24 апреля. На нем зафиксированы новые траншеи. В то же время, протяженность места массового захоронения увеличилась до более 200 метров.



Сравнение спутниковых снимков Planet за 24 марта и 24 апреля / Фото "Схемы"

Российские оккупанты привлекают для захоронения местное население

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что российские военные увозят тела погибших мариупольцев на территорию Старокрымского кладбища.

По его словам, российские оккупанты привлекают для захоронения местное население, обещая еду.

Нам известно об этих братских могилах, потому что эти фашисты – и у меня нет других слов – привлекают для захоронения местное население за еду. Они нам и сообщили, что нужно "трудочас" наработать, чтобы тебе дали еду, воду… Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены это делать,

– рассказал Вадим Бойченко.

Места массовых захоронений вблизи Мариуполя

В оккупированном россиянами поселке Мангуш, близ Мариуполя, спутник зафиксировал братскую могилу. Вероятное место массового захоронения длиной более 300 метров.

Второе место массовых захоронений нашли рядом с кладбищем оккупированного Виноградного. По предварительным данным, размер братских могил там составляет 45 на 25 метров.

Заметим, что в Мариуполе уже погибли около 22 тысяч человек.

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