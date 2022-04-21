На "свежих" снимках траншея уже частично прирыта землей

Журналисты "Схем" получили спутниковые снимки из Мангуша, в 20 километрах от Мариуполя, на которых вырыта траншея. Вероятно, это место массового захоронения людей.

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Как пишут журналисты, согласно спутниковым снимкам, выкопанная траншея появилась примерно в конце марта. На снимке от 23 марта ее еще не было.

На следующем снимке этой местности, датированном 29 марта, уже видно вырытую траншею длиной более 300 метров. Также на снимках, вероятно, техника, которой рыли траншею.



Сравнение спутниковых снимков в Мангуше / Фото "Схемы"

На спутниковом снимке за 9 апреля траншея частично уже прикопана землей и расширена.



Спутниковый снимок Мангуша 9 апреля / Фото "Схемы"

К сведению. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире 24 канала рассказывал, что российские военные хоронят людей в братских могилах или сжигают в мобильных крематориях. Он сообщал, что возле Мангуша россияне вырыли 30-метровые братские могилы.

В братских могилах, вероятно, тысячи тел

Петр Андрющенко, советник Бойченко, рассказал, что российские военные свозят тела погибших людей с улиц Мариуполя в разные промзоны города, где есть большие холодильные камеры. После этого тела складывают в пакеты и вывозят в места массовых захоронений.

Я так понимаю, что они массово туда свозят. Уже тепло – и вы понимаете, что с трупами… Начать (транспортировку – 24 канала) они должны были с конца марта. Сколько и как их сосчитать – мы не знаем. Там тысячи должны быть… Но наконец-то мы выяснили, куда вывозят хотя бы часть погибших из Мариуполя,

– рассказал Бойченко.

Журналисты "Схем" обратили внимание, что длина траншеи в Мангуше составляет 300 метров. В братской могиле возле церкви в Буче, где обнаружили 70 человек, – 14 метров.



Сравнение братской могилы в Буче и снимка в Мангуше / Фото "Схемы"

Ситуация в Мариуполе: что известно

Мариуполь оказался в кольце российских военных, почти полностью уничтоживших город. Значительная часть людей смогла эвакуироваться на территорию, которая находится под контролем Украины.

В то же время Россия проводит массовую депортацию и похищение украинцев. По предварительной информации, на комбинате "Азовсталь" находятся несколько тысяч человек и украинских военных.

Россияне бомбили комбинат, однако 21 апреля президент России Путин отдал приказ не штурмовать "Азовсталь" .

Украина обратилась с немедленным требованием к россиянам сделать срочный гуманитарный коридор из металлургического комбината.

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