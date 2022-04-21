Русские перебросили часть своих войск севернее

Соответствующее заявление на брифинге сделал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он прокомментировал заявление президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

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"Утром Путин и Шойгу провели совещание и публично заявили, что, во-первых, Мариуполь взят, а во-вторых – они не будут штурмовать "Азовсталь", потому что не хотят причинять беды и потери среди российского войска, которому бы иначе пришлось вести тяжелые бои на развалинах "Азовстали". Путин "проявил заботу" по поводу российских солдат, чтобы они там не погибали", – сказал Арестович.

Советник главы ОП заявил, что заявления Путина и Шойгу означают, что Россия не может взять "Азовсталь".

Это означает следующее – они не могут взять физически "Азовсталь". Они это поняли и понесли там большие потери. Наши защитники продолжают удерживать ее ("Азовсталь" – 24 канал),

– отметил он.

Арестович добавил, что "отказ" от штурма "Азовстали" также может быть объяснен тем, что россияне бросили часть своих войск к северу.

По его словам, оккупанты это сделали, чтобы усилить свои силы, "которые пытаются выполнить главную политическую задачу – выйти на административные границы Луганской и Донецкой области".

Что известно о ситуации на "Азовстали"

Российские оккупанты, которые уже второй месяц держат Мариуполь в блокаде, взяли город в кольцо. На "Азовстали" в заложниках оказались украинские военные и гражданские. Среди них раненые и убитые.

В последние дни российские военные сбрасывали сверхтяжелые бомбы на "Азовсталь", в результате чего под завалами оказались люди. Украина настаивает, чтобы Россия позволила вывезти людей.

В четверг, 21 апреля, Путин отдал приказ не штурмовать "Азовсталь".

Тема – Брифинг Алексея Арестовича за 21 апреля: смотрите видео