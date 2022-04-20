Защитники Мариуполя рассказывают, что в результате обстрелов оккупантами завода произошли значительные разрушения в районе полевого госпиталя и укрытий. Там скрывались гражданские жители города, в том числе и дети.

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Ситуация в Мариуполе критическая

Об актуальной ситуации в Мариуполе рассказал заместитель командира полка "Азов" с позывным Калина. Он подчеркнул, что под завалами есть раненые и погибшие ребята, возможно, гражданские, к которым у них нет возможности добраться. Кроме того, по его словам, под завалами оказались импровизированные полевые госпитали украинских сил.

Поскольку продолжаются постоянные бомбардировки, постоянные завалы, нет нормальной связи и мы не можем попасть в некоторые места, мы не можем назвать какие-либо конкретные цифры. Мы знаем точно, что это сотни людей, среди которых большое количество детей, и это находящиеся здесь младенцы, а еще раненые,

– объяснил Калина.

Военный добавил, что по территории "Азовстали" россияне не впервые сбрасывают сверхмощные бомбы. Вместе с тем, кроме авиации по заводу бьет и корабельная артиллерия, системы залпового огня, то есть все средства, которые оккупанты вообще имеют возле себя.

Мы в полной блокаде, где фронт на 360 градусов, где нет тыла, нет нормального обеспечения. И ситуация действительно критическая,

– подчеркнул замкомбата "Азова".

Калина призвал находящихся в Мариуполе гражданских распространять видео и фото из города на весь мир. Кроме того, боец ​​требует от мировых лидеров наконец опомниться и спасти людей, находящихся в ужасной ловушке оккупантов, прежде всего помочь детям.

"Наши ребята делают невозможное. А будет ли помощь? Ну, не знаю. Нам говорят держаться, будет – мы и держимся. Почему мировые лидеры не могут собраться в кучу и предоставить гарантии? Мы просим только за гражданских и раненых. Просим, ​​чтобы дали гарантии безопасного выхода нашим гражданам и все", – добавил Калина.

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