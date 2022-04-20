Решающая битва

Об этом в интервью изданию рассказал спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник. По его словам, поэтому можно говорить, что решающая битва уже началась.

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Полковник отметил, что широкое наступление российской армии на востоке Украины рано или поздно должно было состояться.

Но здесь важно понимать, что наши украинские города и городки на востоке государства – это большие и маленькие крепости, которые сегодня мужественно держат оборону и помешают врагу в его планах захватить все наши территории. Поэтому битва на Донбассе это, без преувеличения, решающая битва за Украину,

– сказал Мотузяник.

Цели оккупантов

Спикер Минобороны добавил, что в настоящее время основная цель российских оккупантов вполне понятна. Они хотят выбить ВСУ за административные границы Донбасса и Луганщины и удержать "сухопутный коридор" в временно оккупированный Крым.

"Именно такую "победу" их власть и будет пытаться "продать" своему обществу. Но Россия точно не ограничится исключительно этим", – считает Мотузяник.

По его словам, в дальнейшем российские оккупанты будут наступать и в других областях, в частности на Херсонщине, чтобы захватить как можно больше территорий. Сейчас враг проводит подготовку и закрепляется в уже оккупированных местах. Но успешность этих действий будет зависеть от результатов боев в Донецкой и Луганской областях.

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