Захисники Маріуполя розповідають, що унаслідок обстрілів окупантами заводу відбулись значні руйнування у районі польового шпиталю та укриттів. Там переховувались цивільні мешканці міста, зокрема й діти.

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Ситуація у Маріуполі критична

Про актуальну ситуацію у Маріуполі розповів заступник командира полку "Азов" з позивним Калина. Він наголосив, що під завалами є поранені та загиблі хлопці, можливо, цивільні, до яких у них немає змоги дістатися. Крім того, за його словами, під завалами опинились імпровізовані польові шпиталі українських сил.

Оскільки тривають постійні бомбардування, постійні завали, немає нормального зв'язку і ми не можемо потрапити у деякі місця, ми не можемо назвати якісь конкретні цифри. Ми знаємо точно, що це сотні людей, серед яких велика кількість дітей, і це немовлята, які перебувають тут, а ще поранені,

– пояснив Калина.

Військовий додав, що по території "Азовсталі" росіяни не вперше скидують надпотужні бомби. Разом з тим окрім авіації по заводу б'є й корабельна артилерія, системи залпового вогню, тобто всі засоби, які окупанти взагалі мають біля себе.

Ми у повній блокаді, де фронт – на 360 градусів, де немає тилу, немає нормального забезпечення. І ситуація насправді критична,

– підкреслив замкомбата "Азову".

Калина закликав цивільних громадян, які перебувають у Маріуполі, розповсюджувати відео та фото з міста на весь світ. Крім того, боєць вимагає від світових лідерів врешті схаменутися і врятувати людей, які перебувають у жахливій пастці окупантів, передусім допомогти дітям.

"Наші хлопці роблять неможливе. І чи буде допомога? Ну, не знаю. Нам кажуть триматися, буде – ми й тримаємось. Чому світові лідери не можуть зібратися до купи і надати гарантії? Ми просимо лише за цивільних і поранених. Просимо, щоб дали гарантії безпечного виходу нашим громадянам, і все", – додав Калина.

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