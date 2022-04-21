Росіяни перекинули частину своїх військ північніше

Відповідну заяву під час брифінгу зробив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він прокоментував заяву президента Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу.

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"Зранку Путін з Шойгу провели нараду й публічно заявили, що, по-перше, Маріуполь взятий, а по-друге – вони не будуть штурмувати "Азовсталь", тому що не хочуть спричиняти біди й втрати серед російського війська, якому б інакше довелося вести важкі бої на розвалинах "Азовсталі". Путін "проявив турботу" щодо російських солдатів, щоб вони там не гинули", – сказав Арестович.

Радник глави ОП заявив, що заяви Путіна та Шойгу означають, що Росія не може взяти "Азовсталь".

Це означає наступне – вони не можуть фізично взяти "Азовсталь". Вони це зрозуміли й зазнали там великих втрат. Наші захисники продовжують утримувати її ("Азовсталь" – 24 канал),

– зазначив він.

Арестович додав, що "відмова" від штурму "Азовсталі" також може бути пояснена тим, що росіяни перекинули частину своїх військ північніше.

За його словами, окупанти це зробили, щоб підсилити свої сили, "які намагаються виконати головне політичне завдання – вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької області".

Що відомо про ситуацію на "Азовсталі"

Російські окупанти, які вже другий місяць тримають Маріуполь у блокаді, взяли місто в кільце. На "Азовсталі" у заручниках опинилися українські військові та цивільні. Серед них є поранені та вбиті.

Останніми днями російські військові скидали надважкі бомби на "Азовсталь", внаслідок чого під завалами опинилися люди. Україна наполягає на тому, щоб Росія дозволила вивезти людей.

У четвер, 21-го квітня, Путін віддав наказ не штурмувати "Азовсталь".

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