Актуальну інформацію з Маріуполя надав речник Міністерства оборони, полковник Олександр Мотузяник. Зібрали найважливіше.

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Ситуація у Маріуполі вкрай напружена

За даним Міноборони Маріуполь перебуває в оперативному оточенні. Місто зазнало величезних руйнувань, через постійні обстріли горить інфраструктура.

Через те, що Росія фактично в цілодобовому режимі здійснює ракетні та авіаційно-бомбові удари, веде обстріли з артилерії, ситуація там вкрай складна,

– каже Мотузяник.

Однак у місті залишаються оборонці, які продовжують тримати Маріуполь. За його словами зараз на території міста перебувають мужні бійці Національної гвардії України, морські піхотинці та сили Територіальної оборони Збройних сил України, які також беруть участь в обороні міста.

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