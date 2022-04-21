На "свіжих" знімках траншея вже частково прикопана землею

Журналісти "Схем" отримали супутникові знімки з Мангуша, що за 20 кілометрів від Маріуполя, на яких вирита траншея. Ймовірно, це місце масового поховання людей.

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Як пишуть журналісти, згідно із супутниковими знімками, викопана траншея з'явилась приблизно наприкінці березня. На знімку від 23 березня її ще не було.

На наступному знімку цієї місцевості, який датований 29 березня, вже видно вириту траншею завдовжки понад 300 метрів. Також на знімках, ймовірно, техніка, якою рили траншею.



Порівняння супутникових знімків у Мангуші / Фото "Схеми"

На супутниковому знімку за 9 квітня траншея вже частково прикопана землею і розширена.



Супутниковий знімок Мангуша 9 квітня / Фото "Схеми"

До уваги. Мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі 24 каналу розповідав, що російські військові ховають людей у братських могилах або спалюють у мобільних крематоріях. Він повідомляв, що біля Мангуша росіяни вирили 30-метрові братські могили.

У братських могилах, ймовірно, тисячі тіл

Петро Андрющенко, радник Бойченка, розповів що російські військові звозять тіла загиблих людей з вулиць Маріуполя у різні промзони міста, де є великі холодильні камери. Після цього тіла складають у пакети й вивозять у місця масових поховань.

Я так розумію, що вони масово саме туди звозять. Вже тепло – і ви розумієте, що з трупами… Почати (транспортування – 24 канал) вони повинні були з кінця березня. Скільки і як їх порахувати – ми не знаємо. Там тисячі мають бути… Але нарешті ми з'ясували, куди вивозять хоча б частину загиблих з Маріуполя,

– розповів Бойченко.

Журналісти "Схем" звернули увагу, що довжина траншеї у Мангуші складає 300 метрів. Натомість у братській могилі біля церкви у Бучі, де виявили 70 осіб, – 14 метрів.



Порівняння братської могили в Бучі та знімку в Мангуші / Фото "Схеми"

Ситуація у Маріуполі: що відомо

Маріуполь опинився у кільці російських військових, які майже повністю знищили місто. Значна частина людей змогла евакуюватися на територію, яка під контролем України.

Водночас Росія проводить масову депортацію та викрадення українців. За попередньою інформацією, на комбінаті "Азовсталь" перебуває декілька тисяч людей та українських військових.

Росіяни бомбили комбінат, проте 21-го квітня президент Росії Путін віддав наказ не штурмувати "Азовсталь".

Україна звернулася з негайною вимогою до росіян зробити терміновий гуманітарний коридор з металургійного комбінату.

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