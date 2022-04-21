Про це розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, окупанти досить жорстко проводять "зачистку" міста, зокрема вивозять держслужбовців, муніципальних працівників, чоловіків, тримають їх в полоні та допитують.

Бойченко підтвердив інформацію, що злочини, які російські військові вже вчинили в Маріуполі, зокрема і злочини геноциду, вони ховають.

Наприклад, біля селища Магнуш окупанти вирили 30-метрові братські могили і вантажівками привозять їх (тіла людей – 24 канал). Вони намагаються приховати так свої військові злочини у Маріуполі,

– заявив міський голова.

До того ж, вони залучили мобільні крематорії.

"Місто закрите для всіх людей, навіть тих, хто має прописку в Маріуполі. Місцеві, які раніше виїхали, не мають змоги потрапити до міста", – додав Бойченко.

Важливо! Ситуація у Маріуполі дуже складна. Ворог практично без зупину обстрілює місто з артилерії, а також завдає ракетних і авіаударів. Через це Маріуполь зазнав величезних руйнувань, зокрема майже повністю знищений завод "Азовсталь". Під завалами залишаються сотні людей, серед яких є й діти.

До слова, багато українців висувають звинувачення владі за те, що вони, мовляв, не хочуть деблокувати Маріуполь. Але насправді, це нелегке завдання. Олексій Арестович пояснив, чому зараз звільнити місто військовим шляхом неможливо.

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