Віцепрем'єрка Ірина Верещук розповіла трохи деталей про те, як все минуло. За її словами, людям, які виїхали, вдалось переночувати в Бердянську.

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Автобуси з евакуйованими маріупольцями зараз прямують на Василівку. Зовсім скоро вони мають прибути у Запоріжжя,

– пояснила Верещук.

За її словами, сьогодні евакуація продовжиться.

Що відомо про евакуацію 21 квітня

Ірина Верещук заявила, що 21 квітня продовжать евакуацію жінок, дітей та людей похилого віку.

Посадка в автобуси буде на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті" о 14.00.

Вона попереджає, що безпекова ситуація складна. Можуть бути зміни. Людям треба стежити за офіційними повідомленнями.

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