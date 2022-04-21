Вицепремьер Ирина Верещук рассказала немного деталей о том, как все прошло. По ее словам, выехавшим удалось переночевать в Бердянске.

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Автобусы с эвакуированными мариупольцами сейчас направляются на Васильевку. Совсем скоро они должны прибыть в Запорожье,

– объяснила Верещук.

По ее словам, сегодня эвакуация продолжится.

Что известно об эвакуации 21 апреля

Ирина Верещук заявила, что 21 апреля продолжат эвакуацию женщин, детей и пожилых людей.

Посадка в автобусы будет на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра Порт-Сити в 14.00.

Она предупреждает, что ситуация с опасностью сложна. Возможны изменения. Людям нужно следить за официальными сообщениями.

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