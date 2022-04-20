Заместитель главы офиса президента написал это вечером 20 апреля. Впоследствии такую же публикацию сделал Давид Арахамия, также представителя Украины на переговорах с Россией.

По словам представителя Украинской группы на переговорах с Россией, формат может быть любым. Встреча сторон может состояться один на один или два на два. Это, прежде всего, нужно, чтобы вывезти из города украинцев, которые там до сих пор находятся.

Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Ибо они свои. Ибо они в сердце моем. Навсегда. Без вариантов,

– написал заместитель главы Офиса президента.