Заступник голови Офісу президента написав це ввечері 20 квітня. Згодом таку ж публікацію зробив Давид Арахамія, який теж є представником України на перемовинах із Росією.

За словами Подоляка, формат може бути будь-яким – "один на один" чи "два на два". Це передусім потрібно, щоб вивезти з міста українців, які там досі перебувають.

Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів,

– написав Подоляк.