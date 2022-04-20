Таку думку висловив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

До теми "Азов" готовий евакуюватися з Маріуполя, щоб врятувати військових і поховати загиблих

За його словами, не можна сказати людям не хвилюватися за Маріуполь.

Можна лише роз'яснювати правду, якою б гіркою вона не була. А правда доволі сумна – "маріупольська проблема" важка, бо нелегко зробити деблокаду міста військовим шляхом,

– заявив Арестович.

Чому не можна військовим шляхом деблокувати Маріуполь

Радник глави ОП пояснив, чому не можна деблокувати Маріуполь військовим шляхом:

"Для цього треба спочатку зупинити наступаюче на Запоріжжя ударне угруповання противника чисельність близько 10 тисяч осіб".

противника чисельність близько 10 тисяч осіб". "Навіть якщо зупинити їх, а це важке завдання, то далі його потрібно розбити. Для цього ЗСУ мають перейти в наступ, розбити угруповання та розсунути фланги, щоб не "били" по наших військах, які будуть заходити в Маріуполь".

"Далі потрібно пройти 120 кілометрів степом, там де немає навіть лісів. Будуть удари російської авіації з окупованого Криму та Ростовської області, вони будуть швидко прилітати та скидати снаряди на наші війська".

"Після цього доведеться пробити зовнішнє та внутрішнє оточення окупантів у Маріуполі. Підійти з боями по місто до "Азовсталі" і звільнити наших захисників".

Арестович додав, що якби в нас було угрупування, здатне вирішити таке завдання, то війну Україна війну вела в у Підмосков’ї.

Чому українці масово просять звільнити Маріуполя

Також, за словами Арестовича, є три пояснення, чому люди кажуть деблокувати Маріуполь:

"Або вони не розуміють ситуації, не є військовими експертами, а просто родичі маріупольці".

"Або вони розуміють, але просто звинувачують Офіс Президента, які “не хочуть” деблокувати Маріуполь. Але ж ми не командуємо військами, цим займається Командування ЗСУ, може вони краще знають, що це можна робити такі самогубчі спроби".

"Або ті, хто перебуває посередині між цими двома, і просто дорікають владі, може ми щось придумаємо".

Для деблокади Маріуполя потрібне угруповання чисельність 15 тисяч військових, які добре озброєні західною зброєю. Якщо б це було, ми б пішли в наступ. До того ж, наші ЗСУ ведуть бої з переважаючим противником якраз на тих напрямках, по яким можна звільнити Маріуполь,

– сказав Арестович.

Чиновник додав, що навіть президент Франції Еммануель Макрон телефонував Путіну, щоб вирішити проблему з Маріуполем. До того ж, зусилля доклали лідери більшості провідних держав. Але це не дало результату.

Важливо! Ситуація у Маріуполі дуже складна. Ворог практично без зупину обстрілює місто з артилерії, а також завдає ракетних і авіаударів. Через це місто зазнало величезних руйнувань, зокрема розбомблений та майже повністю знищений завод "Азовсталь". Під завалами залишаються сотні людей, серед яких є й діти.

Дивіться повне інтерв’ю з Олексієм Арестовичем:



До слова, азовці готові евакуюватися зі своєю стрілецькою зброєю за підтримки третьої сторони. Тому Давид Арахамія та Михайло Подоляк заявили про бажання приїхати в Маріуполь та провести переговори щодо евакуації військового гарнізону, який залишився у місті.