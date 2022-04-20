Про це повідомив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, друг Калина. Він зазначив, що в "Азові" готові до евакуації – заради порятунку особового складу.

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Ми готові до евакуації за підтримки третьої сторони, – "Азов"

Ми готові до евакуації за підтримки третьої сторони зі своєю стрілецькою зброєю, аби врятувати особовий склад, евакуювати наших поранених, забрати тіла загиблих та поховати їх з почестями,

– наголосив Калина.

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Дивіться звернення заступника командира полку "Азов", Святослава Паламаря: