Про це повідомив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, друг Калина. Він зазначив, що в "Азові" готові до евакуації – заради порятунку особового складу.
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Ми готові до евакуації за підтримки третьої сторони, – "Азов"
Ми готові до евакуації за підтримки третьої сторони зі своєю стрілецькою зброєю, аби врятувати особовий склад, евакуювати наших поранених, забрати тіла загиблих та поховати їх з почестями,
– наголосив Калина.
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Дивіться звернення заступника командира полку "Азов", Святослава Паламаря: