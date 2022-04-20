Заступниця секретаря Держдепартаменту зазначила, що була певна надія на те, що росіяни дозволять гуманітарний коридор для мирних мешканців та поранених військових з Маріуполя.

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Нуланд додала, що в разі дозволу "зеленого коридору" до евакуації будуть залучені союзники з НАТО.

При цьому заступниця держсекретаря сказала, що угода про евакуацію неодноразово руйнувалася зі сторони росіян.

Врешті-решт, росіяни мають дозволити безпечний прохід,

– попередила Нуланд.

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