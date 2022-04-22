Там могут быть спрятаны тела сотен погибших
Место массовых захоронений было найдено рядом с кладбищем оккупированного села Виноградное. Поселок расположен в 5 – 6 километрах от блокадного Мариуполя.
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В распоряжении журналистов оказались спутниковые снимки. Выкопанные траншеи на территории кладбища оккупированной деревни появились в конце марта.
На снимках 17 марта этих раскопок нет. На фото Maxar за 29 марта уже видны траншеи размером ориентировочно 38 на 4 метра.
Сравнение места захоронения в селе Виноградное / Фото "Радио Свобода"
Сообщается, что на спутниковых снимках Planet за 20 апреля размер места массового захоронения увеличился и стал 45 на 25 метров.
Вероятная братская могила в оккупированном селе Виноградное / Фото "Радио Свобода"
О месте массовых захоронений рядом с кладбищем села Виноградное властям Мариуполя сообщили местные жители после публикации подобного материала о братских могилах в Мангуше.
По предварительным данным, в поселке Мангуш российские оккупанты могли похоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко считает, что в селе Виноградное могут быть спрятаны тела сотен погибших – в основном из левобережной части Мариуполя.
Там они хоронят местных жителей, которых вражеская российская армия убила самолетами, артиллерией. Когда начались ожесточенные бои в городе после 20 марта, тела с улиц уже убирать мы не могли… По предварительным данным в городе Мариуполь было убито более 20 тысяч местных жителей,
– рассказал Бойченко.
Кратко о ситуации в Мариуполе
- Российские военные взяли Мариуполь в кольцо и фактически удерживают в заложниках на "Азовстали" украинских военных и гражданских.
- Оккупанты сбрасывают сверхтяжелые бомбы на металлургический комбинат. В четверг, 21 апреля, президент России Путин отдал приказ не штурмовать "Азовсталь".
- Однако россияне продолжили бомбить металлургический комбинат. По данным разведки, Россия планирует продолжить наступление на "Азовсталь".
- Российские военные уже второй месяц пытаются взять Мариуполь, который разрушили почти полностью. Также враг срывает эвакуацию людей.
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