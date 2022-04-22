При этом захватчики предлагают мирным жителям города зеленый коридор. Об этом сообщил советник главы Мариупольского городского совета Петр Андрющенко в соцсетях 22 апреля.

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Россияне с утра начали обстрел территории "Азовстали" из реактивной системы залпового огня "Град",

– отметил он.

"Конечно, пропаганда выбирает путь умалчивания пребывания более 1000 гражданских, которых в первую очередь обстреливают. И все это с самофиксацией собственных преступлений", – продолжил чиновник.

В то же время Петр Андрющенко справедливо подчеркнул, что "зеленый коридор россиян – это коридор смерти".

Обратите внимание! Мариуполь находится в блокаде уже больше 50 дней. Россияне пытаются всеми способами захватить его. Однако город держится благодаря украинским воинам, которые все это время безжалостно уничтожают врага.

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