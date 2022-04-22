При этом захватчики предлагают мирным жителям города зеленый коридор. Об этом сообщил советник главы Мариупольского городского совета Петр Андрющенко в соцсетях 22 апреля.
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Россияне с утра начали обстрел территории "Азовстали" из реактивной системы залпового огня "Град",
– отметил он.
"Конечно, пропаганда выбирает путь умалчивания пребывания более 1000 гражданских, которых в первую очередь обстреливают. И все это с самофиксацией собственных преступлений", – продолжил чиновник.
В то же время Петр Андрющенко справедливо подчеркнул, что "зеленый коридор россиян – это коридор смерти".
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