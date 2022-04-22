По его словам, как обычно, российское руководство говорит неправду. Об этом он сообщил в прямом эфире телеканала Рада.

Важно Штурм "Азовстали" может обернуться для россиян значительными потерями, – британская разведка

"Они могут отказаться от широкомасштабного штурма именно этого объекта ("Азовстали" – 24 канал). Однако по нашим данным – они планируют привлечь Росгвардию, другие структуры, в том числе ФСБ. Они будут продолжать наступление именно на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление", – объяснил Вадим Скибицкий.

Что известно о ситуации на "Азовстали"

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