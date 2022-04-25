Так, фото з ефірів російських пропагандистських каналів видно, що росіяни видають братські могили за індивідуальні. А поховання відбувалися за допомогою техніки.

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Андрющенко про фейки росіян

Радник міського голови міста Маріуполь Петро Андрющенко опублікував кілька скриншотів, які засвідчують чергову брехню російських окупантів.

Так, на одному із кадрів видно ділянку братської могили. При цьому "репортер" стверджує, що всі могили індивідуальні. В доказ навіть підіймають дрон і роблять загальну панораму. Однак, повертаючись до супутникових знімків, стає очевидно, що ніяких окремих могил до зйомки тут не було.

Це викликає вмотивовану підозру про навмисне маскування братської могили під індивідуальні задля приховання слідів злочину,

– наголошує Андрющенко.



Окупанти почали засипати масові поховання людей у Маріуполі / Фото телеграм Андрющенко

Між могилами в одному ряду відсутні відступи, необхідні для засипання та облаштування кладовища, висота ґрунту та характер насипу вказує на те, що засипання робилось шляхом застосування техніки.



Зверніть увагу на реальну висоту та облаштування рядів в порівнянні з людьми / Фото телеграм Андрющенко

При цьому, в ролику беруть участь дві маргінальні особи, які розповідають про поховання в трунах і індивідуальних могилах.

"На нашу думку, так автори фейку намагаються створити відчуття, що всі могили зроблено вручну. Однак, як ми вже бачили та з урахування розміру траншей – зробити це вручну неможливо. В ролику відсутня будь-яка труна. Це вказує на відсутність гробів для поховань. А з огляду на реальну неможливість виробництва трун в такої кількості, ми стверджуємо що це чергова брехня", – пише радник міського голови міста Маріуполь.

Наостанок, пропагандисти стверджують про "індивідуальний підхід" та невелику кількість похованих. Однак ми бачимо хаотично розставлені таблички, абсолютна більшість без імен. Максимум, що на них можна розгледіти – приблизний вік похованих.



Сфабриковані таблички / Фото телеграм Андрющенко

Для посилення значення ролика так звана "народна міліція Донецька" вказує, що рви для масових поховань було зроблено інженерними військами України впродовж 6 – 11 березня.

Вимушені нагадати, що на підтверджений період облаштування місць масових поховань ця територія вже знаходилась під контролем російського окупаційного корпусу,

– підсумовує Андрющенко.

Окрім того, історія викладена на стільникових знімках спростовує цю маячню.

Так звана "народна міліція ДНР" поширює фейки / Скриншот

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