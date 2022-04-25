Пожежу на Кременчуцькому НПЗ ліквідували сьогодні, близько 10:00. Про це розповів глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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Завод й так не працював після попереднього ракетного удару. Тепер ТЕЦ теж не працює, поки не встановили рівень руйнувань.

У місті немає води

Через пошкодження ТЕЦ по всьому Кременчуці немає гарячої води.

Крім того, Лунін нагадав, що, на жаль, одна людина загинула, а 7 – постраждали.

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