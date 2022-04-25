Пожар на Кременчугском НПЗ был ликвидирован сегодня, около 10:00. Об этом рассказал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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Завод и так не работал после предыдущего ракетного удара. Теперь ТЭЦ тоже не работает, пока не установили уровень разрушений.

В городе нет воды

Из-за повреждения ТЭЦ по всему Кременчугу нет горячей воды.

Кроме того, Лунин напомнил, что, к сожалению, один человек погиб, а 7 – пострадали.

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