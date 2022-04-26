Россияне обозначают знаком Z здания, которые будут использоваться для собственных нужд
О ситуации в городе рассказал заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, после создания иллюзии мирной жизни в Мариуполе оккупанты перешли к обустройству.
Стоящее Оккупанты требуют от жителей Мариуполя вернуться: хотят селить в уцелевшие дома
Как сообщил Андрющенко, сейчас проходят "обыски и зачистки" в Приморском районе Мариуполя. Заместитель Вадима Бойченко рассказал, что российские оккупанты взламывают все уцелевшие дома и разграбляют имущество людей.
Те, которые решают использовать для собственного расселения, обозначают буквой Z на воротах. Другие разграбляют, оставляют открытыми и именно их планируют для дальнейшего компактного расселения в зоне "условной безопасности" мариупольцев.
– написал он в телеграме.
Как сообщил Андрющенко, в районе Морского лицея оккупанты анонсировали открытие первого социального общежития. Сейчас мариупольские власти устанавливают, где оно будет располагаться и кого планируют поселить оккупанты.
Какова ситуация в Мариуполе
- Россия уже два месяца удерживает Мариуполь в блокаде и обстрелами срывает эвакуацию мирного населения. Оккупанты проводят депортацию украинцев и разворачивают фильтрационные лагеря.
- Оккупанты создали в городе гуманитарную катастрофу и почти полностью уничтожили Мариуполь. Украинские военные находятся на "Азовстали" вместе с гражданскими. Также наши защитники находятся еще в 4 точках в городе.
- Президент России Владимир Путин отдал приказ не штурмовать "Азовсталь", но российские военные продолжают бомбардировку.
- По предварительным данным, в Мариуполе уже погибли около 22 тысяч человек. Спутник зафиксировал уже третью братскую могилу вблизи города. Кроме того, россияне развернули мобильные крематории.
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