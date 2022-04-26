Россияне обозначают знаком Z здания, которые будут использоваться для собственных нужд

О ситуации в городе рассказал заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, после создания иллюзии мирной жизни в Мариуполе оккупанты перешли к обустройству.

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Как сообщил Андрющенко, сейчас проходят "обыски и зачистки" в Приморском районе Мариуполя. Заместитель Вадима Бойченко рассказал, что российские оккупанты взламывают все уцелевшие дома и разграбляют имущество людей.

Те, которые решают использовать для собственного расселения, обозначают буквой Z на воротах. Другие разграбляют, оставляют открытыми и именно их планируют для дальнейшего компактного расселения в зоне "условной безопасности" мариупольцев.

– написал он в телеграме.

Как сообщил Андрющенко, в районе Морского лицея оккупанты анонсировали открытие первого социального общежития. Сейчас мариупольские власти устанавливают, где оно будет располагаться и кого планируют поселить оккупанты.

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