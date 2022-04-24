Арестович назвав зустріч Путіна та Шойгу смішною сценкою

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що українські військові перебувають ще у чотирьох місцях у Маріуполі, а не тільки на "Азовсталі", як сказав Шойгу.

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Він повідомив, що росіяни декілька днів важкими бомбами бомбардували металургійний комбінат і намагалися штурмувати "Азовсталь".

По-перше, наші військові, окрім "Азовсталі", перебувають ще у чотирьох місцях у Маріуполі. По-друге, вони ж бомбардували "Азовсталь" п'ять діб важкими бомбами зі стратегічних бомбардувальників, намагалися його штурмувати. Зазнали дуже великих втрат, якраз напередодні заяви Шойгу,

– сказав радник глави ОП.

Арестович назвав зустріч Путіна та Шойгу смішною сценкою. За його словами, Шойгу збрехав президенту Росії, що Маріуполь взятий росіянами.

Також він прокоментував слова Путіна про "Азовсталь", який сказав "оточити і не випускати" українських захисників.

"Щоб оточити, потрібно втричі більше війська, ніж для того, щоб штурмувати. А війська вони тим часом забирають на інші території, де у них не дуже виходить. Результати прості. Наші захисники виходитимуть на вилазки, і весь світ бачитиме, що Путін і Шойгу збрехали в черговий раз, бо ні про який взятий Маріуполь не йдеться", – резюмував радник Андрія Єрмака.

Ситуація у Маріуполі: коротко

Маріуполь уже два місяці перебуває у блокаді, через що в місті гуманітарна катастрофа. Маріуполь знищений майже повністю. Росія зриває евакуацію людей.

Українські військові перебувають на "Азовсталі" разом з цивільними. 21 квітня, Путін віддав наказ не штурмувати "Азовсталь". Проте росіяни продовжили бомбардувати металургійний комбінат.

За даними розвідки, Росія планує продовжити наступ на "Азовсталь".

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