Наприклад, на Ізюмському напрямку росіяни намагаються втиснути 25 тисяч військ у 5 лісових доріг. Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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Ситуація для росіян безнадійна

За словами Арестовича, навколо яри, биті залізничні колії та переїзди. Численні споруди з довгими бетонними каналами виступають майже як протитанкові рови. Розмоклими полями не пройти, бо майже 2 тижні лили дощі.

Проти них наші найбоєздатніші частини – важка механізована піхота та танкові підрозділи, які 8 років там стояли. Вони чудово знають місцевість, вони злі та мотивовані. Там безнадійна для російських військ ситуація,

– каже Арестович.

Він також вкотре наголосив, що це з самого початку була шалена ідея щодо цієї операції. З воєнної точки зору вона була не потрібна.

Заявити про перемогу й згорнути кампанію

Арестович пояснив, що свої дії Росія пояснювала лише політичним рішенням. Тобто вийти на межі Луганської та Донецької областей та оголосити про перемогу.

Їхнє завдання тепер, після провалу початкового плану, заявити, що захоплення Луганської та Донецької областей – це перемога. Потім вони хочуть згорнути кампанію. Повернутися до переговорів, головне завдання яких – зняти санкції,

– запевнив радник керівника ОП.

Він переконаний, що російській владі треба після 2 місяців війни видати хоч якісь перемоги для своїх жителів.

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