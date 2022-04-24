"Досягнення" росіян у війні проти України

Про "успіхи" російської армії розповів радник Офісу президента Михайло Подоляк.

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Колосальні втрати

Так, за 60 днів російська армія втратила майже 22 тисячі своїх солдатів – їх знищили українські захисники.

Зокрема, за два місяці війни Росія втратила 7, а за непідтвердженими поки що даними – 9 генералів.

"Російські військові кораблі" ("Москва" у тому числі) навчилися слідувати за правильною адресою,

– зіронізував Подоляк.

Росіяни показали своє справжнє обличчя світу

Подоляк зауважив, що тепер світ побачив, що росіяни – це синонім масового насильства, вбивства дітей, спалювання трупів мирних громадян. Про це свідчать численні фотодокази та відеофіксація.

Росії настільки "багата" країна, що її армія масово краде в українців унітази, собачі будки, ношені речі,

– додав Подоляк.

Також за час війни росіяни показали, що шизофренія буває колективною, особливо коли пропаганда вміє називати російських нацистів "визволителями", а терор в іншій країні – "визволенням".

Реальна міць "другої армії в світі"

Також Подоляк зазначив, що Росія показала світові, що "другі за силою армії" воюють лише з мирними громадянами та житловими кварталами.

Окупанти випустили по українськими містами 1700 крилатих ракет, руйнуючи Київ, Львів, Харків, Одесу, Дніпро, Чернігів.

Натомість ця війна змогла об'єднати Європу у зневазі до росіян, зокрема пришвидшила розширення НАТО, якого так "боялись" – фіни та шведи подали заявки на членство.

Знецінили свою націю та громадянство

Подоляк зауважив, що наразі у світі росіяни соромляться казати звідки вони, а усі охочі б'ють за російський паспорт.

Зібрали "найжирніші"санкції і подали заявку на батл проти Північної Кореї за звання головного світового ізгоя,

– додав радник.

Тож російська культура швидко обнуляється, а світ зневажливо відмовляється від вистав/книг – усього російського.

Зрештою, росіяни зробили Україну глобальним символом свободи та стійкості!

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