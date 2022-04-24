"Достижения" россиян в войне против Украины
Об "успехах" российской армии рассказал советник Офиса президента Михаил Подоляк.
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Колоссальные потери
Так, за 60 дней российская армия потеряла почти 22 тысячи своих солдат – их уничтожили украинские защитники.
В частности, за два месяца войны Россия потеряла 7, а по неподтвержденным пока данным – 9 генералов.
"Русские военные корабли" ("Москва" в том числе) научились следовать по правильному адресу,
– свиронизировал Подоляк.
Россияне показали свое настоящее лицо мира
Подоляк отметил, что теперь мир увидел, что россияне – это синоним массового насилия, убийства детей, сжигания трупов мирных граждан. Об этом свидетельствуют многочисленные фотоподтверждения и видеофиксация.
России настолько "богатая" страна, что ее армия массово ворует у украинцев унитазы, собачьи будки, ношеные вещи,
– добавил Подоляк.
Также за время войны россияне показали, что шизофрения бывает коллективной, особенно когда пропаганда умеет называть русских нацистов "освободителями", а террор в другой стране – "освобождением".
Реальная мощь "второй армии в мире"
Также Подоляк отметил, что Россия показала миру, что "вторые по силе армии" воюют только с мирными гражданами и жилыми кварталами.
Оккупанты выпустили по украинским городам 1700 крылатых ракет, разрушая Киев, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Чернигов.
В то же время эта война смогла объединить Европу в презрении к россиянам, в частности ускорила расширение НАТО, которого так "боялись" – финны и шведы подали заявки на членство.
Обесценили свою нацию и гражданство
Подоляк отметил, что сейчас в мире россияне стесняются говорить, откуда они, а все желающие бьют за российский паспорт.
Собрали "самые жирные" санкции и подали заявку на батл против Северной Кореи за звание главного мирового изгоя,
– добавил советник.
Поэтому русская культура быстро обнуляется, а мир пренебрежительно отказывается от представлений/книг – всего русского.
В конце концов россияне сделали Украину глобальным символом свободы и стойкости!
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