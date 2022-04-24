"Достижения" россиян в войне против Украины

Об "успехах" российской армии рассказал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

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Колоссальные потери

Так, за 60 дней российская армия потеряла почти 22 тысячи своих солдат – их уничтожили украинские защитники.

В частности, за два месяца войны Россия потеряла 7, а по неподтвержденным пока данным – 9 генералов.

"Русские военные корабли" ("Москва" в том числе) научились следовать по правильному адресу,

– свиронизировал Подоляк.

Россияне показали свое настоящее лицо мира

Подоляк отметил, что теперь мир увидел, что россияне – это синоним массового насилия, убийства детей, сжигания трупов мирных граждан. Об этом свидетельствуют многочисленные фотоподтверждения и видеофиксация.

России настолько "богатая" страна, что ее армия массово ворует у украинцев унитазы, собачьи будки, ношеные вещи,

– добавил Подоляк.

Также за время войны россияне показали, что шизофрения бывает коллективной, особенно когда пропаганда умеет называть русских нацистов "освободителями", а террор в другой стране – "освобождением".

Реальная мощь "второй армии в мире"

Также Подоляк отметил, что Россия показала миру, что "вторые по силе армии" воюют только с мирными гражданами и жилыми кварталами.

Оккупанты выпустили по украинским городам 1700 крылатых ракет, разрушая Киев, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Чернигов.

В то же время эта война смогла объединить Европу в презрении к россиянам, в частности ускорила расширение НАТО, которого так "боялись" – финны и шведы подали заявки на членство.

Обесценили свою нацию и гражданство

Подоляк отметил, что сейчас в мире россияне стесняются говорить, откуда они, а все желающие бьют за российский паспорт.

Собрали "самые жирные" санкции и подали заявку на батл против Северной Кореи за звание главного мирового изгоя,

– добавил советник.

Поэтому русская культура быстро обнуляется, а мир пренебрежительно отказывается от представлений/книг – всего русского.

В конце концов россияне сделали Украину глобальным символом свободы и стойкости!

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