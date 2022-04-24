З цим великим світлим святом українців привітали політики, чиновники та військові. Хто та як привітав українців з Великоднем – читайте далі.

Зауважте Хай життя виграє битву в смерті, – Зеленський привітав українців з Великоднем

Привітання від політиків та чиновників

Олена Зеленська

Перша леді Олена Зеленська привітала тих, хто сьогодні святкує Великдень лаконічно, наголосивши, що добро завжди перемагає зло.

Світло розсіє темряву. Життя подолає смерть. Правда зупинить брехню. Добро переможе,

– наголосила Зеленська.

Крім того, перша леді побажала перемоги добра та світла. Зокрема усім тим, хто працює для нашої перемоги.

Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив, що цього року Великдень припав рівно на другий місяць героїчної боротьби проти російських загарбників. Спікер парламенту побажав усім українцям божого захисту та звернувся до наших захисників на фронті та тих, хто був змушений покинути свою домівку. Стефанчук підкреслив, що нас усіх об'єднує любов до батьківщини, віра в перемогу та Збройні Сили.

Нехай Благодатний Вогонь буде в серці кожного українця та оберігає наші долі від опіків. Й осяє кожну душу, кожну домівку, родину, всю Україну та об’єднає Божим миром. Хай на зміну ери байдужості прийде ера милосердя, взаємоповаги та людяності,

– наголосив Стефанчук.

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що цього року Великдень як ніколи наповнює нас вірою в перемогу життя над смертю. Глава уряду побажав українцям сили та витримки у цей нелегкий час.

Наші захисники та весь героїчний народ сьогодні об’єднався, аби дати відсіч окупантам, що безбожно вдерлися на нашу рідну святу землю. І нехай цей день Христового Воскресіння сповнює нас силою та витримкою,

– наголосив Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що українцям потрібно зберегти єдність та незалежну Україну для наступних поколінь. Денис Шмигаль побажав, щоб від сьогодні почався період миру та злагоди в Україні.

Андрій Єрмак

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що у цей світлий день ми боремося з темрявою. Єрмак наголосив, що жодна орда не зламає українців.

На Великдень ми просимо у Бога великої благодаті, щоб здійснилась наша мрія - це ще один Великий день, коли в Україні настане великий мир. Він символізуватиме перемогу світла над темрявою, життя над смертю,

– наголосив Єрмак.

Також голова Офісу Президента закликав українців молитися та вірити у перемогу та працювати на її наближення.

Сергій Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що зазвичай мешканці області на Великдень ходили освячувати паску до храмів, та цього року у святинях "побували окупанти", адже 7 церков в області знищені.

Гайдай наголосив, що з 2014 року вірян усіх конфесій єднала молитва за мир в Україні. Та тепер перемога добра над злом та світла над темрявою вже не релігійні категорії, а абсолютно реальні.

Попри війну голова ОВА побажав українцям та зокрема мешканцям Луганщини, зберегти у серцях любов та віру.

Нехай, попри усі жахи війни, у наших душах завжди панують любов, щирість та спроможність співчувати одне одному, а Отець Небесний допомагає кожному гідно пройти усі випробування долі. Вірте, ми усе здолаємо та обов’язково переможемо, адже з нами Господь та Наші Захисники,

– наголосив Гайдай.

Олег Синєгубов

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також відзначив те, що на Великдень припав 60-ий день повномасштабного російського вторгнення та героїчної боротьби українців.

Синєгубов побажав українцям, зокрема мешканцям Харківщини, зберегти впевненість та віру.

І як би не було складно нам сьогодні, свято Великодня дає нам впевненість та віру, що Україна обов'язково переможе! Життя переможе! Адже правда і справедливість на нашому боці,

– наголосив Синєгубов.

Максим Козицький

Голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав українців вірити у Бога, у перемогу та наше військо. Також Козицький подякував українським захисникам.

Вірте в Бога, вірте в Україну, вірте в українське військо і вірте у власні сили. Перемоги нам і миру. Дякую українському війську та дякую українському народу. Все буде Україна,

– наголосив Козицький.

Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що цього року мешканцям міста, як і всім українцям доводиться святкувати Великдень в умовах війни, адже на нашу землю прийшли загарбники. Однак ми неодмінно переможемо, бо інакше бути не може.

Я щиро вірю, що ми переможемо в цій війні, і ворог буде повалений. Інакше і бути не може, адже правда на нашому боці! Ми разом відстоюємо своє життя та честь, свою свободу та своє майбутнє. Я знаю, що місто Харків, як і вся Україна, відродиться подібно до Христа і заживе нормальним, щасливим життям,

– наголосив Терехов.

Людмила Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова наголосила, що вірить у перемогу України над темрявою та у всіх українців. Омбудсмен побажала українцям того, про що ми зараз і справді думаємо найбільше – миру.

Я вірю, що Україна переможе темряву, постане з руїн і буде ще прекраснішою, ніж до війни! Я вірю в кожного з вас, хто всіма силами наближає нашу перемогу! Бажаю нашій великій сім’ї України, миру і добра,

– наголосила Денісова.

Микола Лукашук

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що вся країна з нетерпінням чекає на звістку про те, що Україні вдалося перемогти темряву.

Мир в державі обов‘язково настане. Наші захисники роблять для цього все можливе і неможливе. Шана і низький уклін кожному українському воїну,

– наголосив Лукашук.

Міністерство соціальної політики

У Мінсоцполітики також не оминули того, що крім Великодня, сьогодні минає уже 2 місяці української боротьби. Це 2 місяці стійкості та випробувань. Однак переможе життя, переможе Україна.

Великдень – це перемога правди над неправдою, життя над смертю, надії над безнадією. Життя переможе! Українці знають, що за нами перемога – справжня сила духу, незламність та сміливість переможуть,

– наголосили в Мінсоцполітики.

Привітання від військових та силових структур

Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний наголосив, що світло завжди перемагає темряву, в добро долає зло, тому ми неодмінно переможемо у війні з загарбниками.

Залужний нагадав, що в історіях воєн були випадки перемир'я на такі свята як Різдво та Великдень, однак російські загарбники відмовилися від припинення бойових дій. Попри те нам потрібно зберігати віру в перемогу.

В історіях війн відомі випадки, коли на великі свята, як Різдво і Пасха, противники припиняли бойові дії. Але цього не варто очікувати від нашого ворога, цинізм, жорстокість і підступність якого вразили весь світ. Тримаймо стрій! З вірою у Бога і Збройні Сили України переможемо,

– наголосив Залужний. Олександр Сирський Командувач Сухопутних військ та Операції Об'єднаних Сил Олександр Сирський наголосив, що уже 8-ий рік ми святкуємо Великдень у час війни. Ми переживаємо важкий період, коли гинуть наші громадяни та діти. Однак нашу віру ворог знищити не зможе. Єдине, що не може знищити ворог - це нашу віру! Віру в Бога та перемогу! Воскресіння Христове - це свято перемоги добра над злом, перемога світла над темрявою. І ми обов'язково переможемо,

– підкреслив Сирський. Командувач Сухопутних військ закликав українців молитися за наших військових та вірити у нашу перемогу. Сергій Наєв Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв зазначив, що завжди Великдень приносив нам радість та віру в завтрашній день. Однак ворог затьмарив його димом і полум'ям війни. Попри те, українців не здолати. Сьогодні ми боремося в ім’я миру, добра і справедливості. Впевнений, що неможливо отримати перемогу над тими, у чиїх серцях віра та на чиєму боці правда,

– наголосив Наєв. Привітання Сергія Наєва: дивіться відео Кирило Буданов Начальник Головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов наголосив, що жорстока війна, яка почалася після повномасштабного російського вторгнення змінила наше життя, однак ми зберегли свою віру в перемогу. Ми українці! Ми вистоїмо! Ми переможемо! Ми зберегли віру, і нашу головну мету – вибороти свободу і незалежність України. І в цей час для кожного з нас єднання з Богом потрібне як ніколи раніше,

– підкреслив Буданов.

Іван Баканов

Голова Служби безпеки України Іван Баканов відзначив, що цього року Великдень не такий, як завжди, оскільки нашу країну охопила війна. Та попри те, Бог чує молитви звідусіль, що дає нам віру. Цю віру утримують наші військові, волонтери, медики та рятувальники.

Баканов побажав українцям хороших новин для нашої незламної держави, бо ми зовсім скоро переможемо загарбника.

Наші спільні зусилля наближають перемогу України. Адже світло завжди перемагає темряву, а життя – смерть. Тож бажаю, щоб цей Великдень приніс лише добрі новини для нашої незламної Батьківщини, яка обов’язково здолає ворога,

– наголосив Баканов.

Міністерство внутрішніх справ

У МВС також не забули про те, що сьогодні крім Великодня, рівно 2 місяці героїчної боротьби українців проти загарбника. Зараз увесь світ бачить, як виглядає справжня сила духу, сміливість та незламність.

Завдяки нам, українцям, світ зрозумів, як виглядають справжні сила духу, незламність та сміливість. Нехай світла радість Великодня благословить всіх нас на шляху надії та перемоги,

– наголосили в МВС.

Офіс генерального прокурора

В Офісі генпрокурора зазначили, що слова "Воскресне Україна" цього року набули зовсім іншого значення для українців. Найперше нашому народу побажали миру, якого прагне наша зранена земля.

Омита кров’ю невинних жертв, наша зранена країна прагне лише перемоги. Нехай світлий ранок Великодня розсіє темряву війни і принесе мир на нашу землю,

– підкреслили в Офісі генпрокурора.

Патрульна поліція

У Патрульні поліції закликали молитися за Україну, за її захисників та захисниць. Ми віримо у нашу перемогу, то ж вона неодмінно настане.

Нехай наші серця наповнюються вірою та надією, а Великодні дзвони, духмяна паска і писанки принесуть Україні перемогу над рашистами,

– побажали у Патрульній поліції.

Національна поліція

У Нацполіції відзначили героїзм українців, нашу сміливість та незламність. Правоохоронці побажали українцям, щоб Великдень став великим днем у наших серцях.

Нехай Великдень стане великим днем у серці кожного з нас. І нехай серця всіх наповняться світлою надією, вірою та любов‘ю. Ми є сміливість, ми є незламність, ми є Україна. За нами правда, за нами перемога,

– підкреслили в Нацполіції.

Привітання з Великоднем від 24 каналу

Редакція 24 каналу щиро вітає українців з Великоднем. Цього року ми всі переосмислили сенс цього свята, адже перемога життя над смертю та світла над темрявою – це те, чого ми справді бажаємо.

Останні 3 роки Великдень ми святкували по-різному, та цього року в такий великий і світлий день минає другий місяць повномасштабної війни.

Щодня наші серця розривають новини про втрати, бо ворог прийшов у наш дім, аби знищити нас. Та йому нізащо не вдасться знищити віру – віру в перемогу та віру в майбутнє.

Нехай Великдень принесе у кожну українську домівку мир та спокій. З вірою в наші Збройні Сили чекатимемо на перемогу, яка, ми віримо, от-от настане. То ж ми повинні продовжувати докладати усіх зусиль для того, щоб ще більше наблизити її.

Христос Воскрес! Воскресне Україна!

Дякуємо, що залишаєтеся з нами!

Цікаво – привітання Володимира Зеленського з Великоднем: дивіться відео