Глава держави наголосив, що Софійський собор – святиня, яка вистояла попри ворожі навали та окупацію. То ж зараз ми впевнені, що нас не знищить жодна орда і жодна нечисть.

Зауважте Сили та світла, – привітання глави УГКЦ Блаженнішого Святослава з Великоднем

Ми долаємо темні часи

Володимир Зеленський наголосив, що цього року ми долаємо темні часи. Попри те, що ми зараз не у світлих одежах, ми боремося за світлу ідею.

У цей світлий день я і більшість з нас не у світлих одежах, але ми боремось за світлу ідею. На світлій стороні. На нашому боці – правда, люди, Господь і вище небесне сяйво. Сила заступниці роду людського – Богородиці Оранти,

– наголосив президент.

Також глава держави згадав тих, хто у цей світлий день боронить нашу державу – військові, нацгвардійці, прикордонники, тероборона, розвідка тощо. Крім того, глава держави згадав і волонтерів, медиків, пожежників та рятувальників.

Окремо Зеленський згадав матерів, які цьогоріч чекають сина чи доньку з війни та тих, хто, на жаль, не дочекався своєї дитини з фронту.

Глава держави зазначив, що наші батьки та дідусі, які будували нашу країну, розповідали нам про війну, але сьогодні вимушені відправляти на війну своїх дітей та онуків. Зараз вони бачать, як нашу країну руйнують, та президент побажав їм побачити часи, коли Україну відбудовуватимуть.

Загроза змінилася, але їй не зламати нас

Зеленський пригадав, що минулого року українці відзначали Великдень вдома через коронавірус, але цього року вірус зовсім інший.

Торік ми зустрічали Великдень удома через пандемію. Цьогоріч ми знову відзначаємо Воскресіння Христове не так, як звикли через інший вірус. Через чуму під назвою війна. Минулорічну і теперішню загрозу об'єднує одне — ніщо не може подолати Україну,

– наголосив президент.

Президент зазначив, що Великдень – це свято перемоги життя над смертю, добра над злом та світла над темрявою. Тому Володимир Зеленський наголосив, що перемога у війні неодмінно за Україною.

Глава держави також згадав про мрію українців – ще один Великий день, день перемоги. та настання в країні миру.

Привітання Володимира Зеленського з Великоднем: дивіться відео