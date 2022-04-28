Сотні людей перебувають у бомбосховищах "Азовсталі". На жаль, ховатися доводиться й малечі. "Азовці" щодня спілкуються з ними.
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Малюнок хлопчика, який ховається у підземеллях "Азовсталі"
Так, "Азовець" Ілля Трищенко поділився малюнком 6-річного Лева, який ховається у бомбосховищах "Азовсталі".
Боєць розповів, що спершу Лев говорив про сірого песика, який прибився до них у підвалі, а потім побіг за малюнком. На ньому червоним фломастером виведений напис, який пробирає на сльози, адже це реалії, в яких доводиться жити дітям.
Знают взрослые и дети новые приметы. Если серый лает, то летят ракеты,
– написав хлопчик.
Малюнок 6-річного Лева, який ховається у підземеллях "Азовсталі" / Фото з телеграм-каналу TV7 Маріуполь
Що відбувається у Маріуполі: коротко
- З 1 березня 2022 року місто перебуває у блокаді російських загарбників. Упродовж цього часу окупанти обстрілювали Маріуполь та руйнували його, забравши щонайменше 22 тисячі життів.
- "Азовсталь" за цей час стала прихистком для військових і мирного населення. Окупанти ж вдають, що цивільних там немає, постійно обстрілюючи завод.
- Путін раніше віддав наказ нібито припинити штурм "Азовсталі. Але росіяни продовжують бомбардувати його.
- По заводу "Азовсталь" окупанти тільки за 26 квітня завдали 35 авіаударів.
- Українська сторона щоденно вимагає відкрити гуманітарні коридори. Але ворог зриває евакуацію з Маріуполя, й примусово вивозить людей до своєї держави.
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