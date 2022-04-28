Цей день наближає Україну до перемоги у війні з Росією. Про головні події 64 дня війни читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Друга атака мосту на Дністровському лимані й фосфорні бомби в Авдіївці: основне за 63 день війни

05:25 За 2 дні понад 4 тисячі американців подали заявки на програму "Єднаймося для України", тобто вони хочуть прийняти у себе українських біженців. Тепер ці люди мають пройти перевірку безпеки та фінансових можливостей для утримування біженців.

04:57 Росія скликала засідання Ради безпеки ООН на 6 травня, щоб, мовляв, розвінчати західні "фейки" про ситуацію в нашій державі. Представник України Сергій Кислиця назвав це дурдомом та черговим шабашем путіністів. Адже саме Росія продукує фейки й бреше про ситуацію в Україні.

04:11 Парламент Канади підтримав поставу про визнання геноцидом українського народу звірств російської армії. Документ схвалили одноголосно. Політики наголосили, що путінська армія вбиває мирних українців, ґвалтує, знущається з їхніх тіл та примусово вивозить у Росію.

02:11 У південних областях Збройні Сили України знищили ворожі склади з боєприпасами неподалік Молодецького та Олександрівки. Також наші воїни ліквідували:

49 окупантів;

6 броньованих військових машин;

3 військові автомобілі;

3 одиниці ракетно-артилерійського та протиповітряного озброєння;

техніку тилу.

Плани росіян просунутися у сторону Миколаєва зазнали невдачі.

01:56 Російські пропагандисти заявили, що так званий "референдум" у Херсоні переносять на середину травня. Олексій Арестович зазначив, навіть для підготовки фейкового "референдуму" потрібен час, тому політик не здивований, що його переносять. Однак для України це нічого не означає, а Росія зробить гірше лише собі, адже ще більше ізолюється у світі.

01:15 Сьогодні ввечері Палата представників США голосуватиме за законопроєкт про ленд-ліз для України. Схвалення такого документа дозволить швидко постачати зброю нашій державі для протистояння з агресором. Усі фінансові чи бюрократичні питання вирішуватимуться вже після надання допомоги.

00:21 У небі над Чорним морем українські військові збили російський безпілотник, який проводив розвіднику з метою подальшого населення ракетних ударів. Звуки від вибуху почули мешканці Миколаївської та Одеської областей.