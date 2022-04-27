Сьогодні ми ще на один день наблизилися до перемоги. Про головні події 63-го дня війни читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Ракети над Запорізькою АЕС і провокації у Придністров'ї: основне за 62 день війни

05:49 Олексій Арестович заявив, що припинення активної фази на Донбасі не означає кінець війни. Він пояснив, що мовиться про "довгу історію" й до цього треба бути готовими.

Треба налаштовуватися на довгу історію. Припинення активної фази на Донбасі – це не означає кінець війни. Все одно далі будуть тактичні дії, нальоти, війна... Це довга історія, і може бути дуже довга, це може бути до Нового року, все залежить від низки обставин,

– сказав він.

04:53 У російському Курську чутно вибухи, а під Бєлгородом горить склад боєприпасів. Попередньо, ніякі люди не постраждали. склад боєприпасів горить у районі села Стара Нелідівка Бєлгородської області.

02:52 Українські бійці завдали удару по ворожих позиціях на острові Зміїному. ЗСУ також знищили окупантів та зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". Вороги намагались просунутись в бік Миколаївщині в районі селищ Таврийське й Нова Зоря, проте зазнали втрат та відступили.

02:25 З 24 лютого Росія випустила по Україні близько 1 300 ракет. Орієнтовно стільки ж досі залишається в межах країни-агресорки. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що запаси Росії скоротилися більш ніж вдвічі.

02:17 Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що не очікує використання тактичної ядерної зброї в Україні. Він вважає, що Путін просто не піде на такий крок.

02:05 Боєць полку "Азов" Валерія з позивним Нава розповіла, що госпіталь у Маріуполі перебуває в облозі – під постійними обстрілами російської авіації та артилерії. Там не вистачає медиків та медсестер, адже серед них є загиблі та травмовані.