Этот день приближает Украину к победе в войне с Россией. О главных событиях 64 дня войны читайте в материале 24 канала.

Вторая атака моста на Днестровском лимане и фосфорные бомбы в Авдеевке: основное за 63 день войны

05:25 За 2 дня более 4 тысяч американцев подали заявки на программу "Объединяемся для Украины", то есть они хотят принять у себя украинских беженцев. Теперь эти люди должны пройти проверку безопасности и финансовые возможности для удержания беженцев.

04:57 Россия созвала заседание Совбеза ООН на 6 мая, чтобы, мол, развенчать западные "фейки" о ситуации в нашем государстве. Представитель Украины Сергей Кислица назвал это дурдомом и очередным шабашем путинистов. Ведь именно Россия производит фейки и лжет о ситуации в Украине.

04:11 Парламент Канады поддержал постановление о признании геноцидом украинского народа зверств российской армии. Документ был одобрен единогласно. Политики подчеркнули, что путинская армия убивает мирных украинцев, насилует, издевается над их телами и принудительно вывозит в Россию.

02:11 В южных областях Вооруженные Силы Украины уничтожили вражеские склады с боеприпасами недалеко от Молодецкого и Александровки. Также наши воины ликвидировали:

49 оккупантов;

6 бронированных военных машин;

3 военных автомобиля;

3 единицы ракетно-артиллерийского и противовоздушного вооружения;

технику тыла.

Планы россиян продвинуться в сторону Николаева потерпели неудачу.

01:56 Российские пропагандисты заявили, что так называемый "референдум" в Херсоне переносят на середину мая. Алексей Арестович отметил, даже для подготовки фейкового "референдума" нужно время, поэтому политик не удивлен, что его переносят. Однако для Украины это ничего не значит, а Россия сделает хуже только себе, ведь еще больше изолируется в мире.

01:15 Сегодня вечером Палата представителей США будет голосовать за законопроект о ленд-лизе для Украины. Одобрение такого документа позволит быстро снабжать оружием наше государство для противостояния с агрессором. Все финансовые или бюрократические вопросы будут решаться после оказания помощи.

00:21 В небе над Черным морем украинские военные сбили российский беспилотник, проводивший разведчика с целью последующего населения ракетных ударов. Звуки от взрыва услышали жители Николаевской и Одесской областей.