Сотни людей находятся в бомбоубежищах "Азовстали". К сожалению, прятаться приходится и малышам. "Азовцы" каждый день общаются с ними.

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Рисунок мальчика, скрывающегося в подземельях "Азовстали"

Так, "Азовец" Илья Трищенко поделился рисунком 6-летнего Льва, скрывающегося в бомбоубежищах "Азовстали".

Боец рассказал, что сначала Лев говорил о серой собачке, которая прибилась к ним в подвале, а затем побежала за рисунком. На нем красным фломастером выведена надпись, пробираемая на слезы, ведь это реалии, в которых приходится жить детям.

Знают взрослые и дети – новые приметы. Если серый лает, то летят ракеты,

– написал мальчик.



Рисунок 6-летнего Льва, скрывающегося в подземельях "Азовстали" / Фото с телеграмм-канала TV7 Мариуполь

Что происходит в Мариуполе: коротко

С 1 марта 2022 года город находится в блокаде российских захватчиков. За это время кафиры обстреливали Мариуполь и разрушали его, унеся не менее 22 тысяч жизней .

"Азовсталь" за это время стала убежищем для военных и мирного населения. Кафиры же делают вид, что гражданских там нет, постоянно обстреливая завод.

Путин ранее отдал приказ якобы прекратить штурм "Азовстали. Но россияне продолжают бомбить его ".

По заводу "Азовсталь" оккупанты только за 26 апреля нанесли 35 авиаударов .

Украинская сторона ежедневно требует открытия гуманитарных коридоров. Но враг срывает эвакуацию из Мариуполя и принудительно вывозит людей в свое государство.