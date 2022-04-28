Сотни людей находятся в бомбоубежищах "Азовстали". К сожалению, прятаться приходится и малышам. "Азовцы" каждый день общаются с ними.
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Рисунок мальчика, скрывающегося в подземельях "Азовстали"
Так, "Азовец" Илья Трищенко поделился рисунком 6-летнего Льва, скрывающегося в бомбоубежищах "Азовстали".
Боец рассказал, что сначала Лев говорил о серой собачке, которая прибилась к ним в подвале, а затем побежала за рисунком. На нем красным фломастером выведена надпись, пробираемая на слезы, ведь это реалии, в которых приходится жить детям.
Знают взрослые и дети – новые приметы. Если серый лает, то летят ракеты,
– написал мальчик.
Рисунок 6-летнего Льва, скрывающегося в подземельях "Азовстали" / Фото с телеграмм-канала TV7 Мариуполь
Что происходит в Мариуполе: коротко
- С 1 марта 2022 года город находится в блокаде российских захватчиков. За это время кафиры обстреливали Мариуполь и разрушали его, унеся не менее 22 тысяч жизней .
- "Азовсталь" за это время стала убежищем для военных и мирного населения. Кафиры же делают вид, что гражданских там нет, постоянно обстреливая завод.
- Путин ранее отдал приказ якобы прекратить штурм "Азовстали. Но россияне продолжают бомбить его ".
- По заводу "Азовсталь" оккупанты только за 26 апреля нанесли 35 авиаударов .
- Украинская сторона ежедневно требует открытия гуманитарных коридоров. Но враг срывает эвакуацию из Мариуполя и принудительно вывозит людей в свое государство.
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