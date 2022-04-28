Преступления масштабов, которые боится осознать мир
Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов", капитан Святослав Паламар – позывной Калина. Он подчеркнул, что Россия тратит сумасшедшие суммы на то, чтобы стереть Мариуполь с лица земли.
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Эта ночь это просто колоссальное количество авиаударов, фосфорных бомб, ракет, арты и всего, что может использовать варвар против человечества,
– отметил Калина.
Какую сумму Россия потратила на ведение войны в Мариуполе
По словам Святослава Паламара, в общей сложности это 1 111 200 180 долларов без учета расходов на топливо, экипировку, медевак, питание и прочее.
Вдумайтесь, эти деньги равны возможности построить 163 школы, или 273 детсада, или 12 современных больниц, 32 роддома или 82 аптеки. Это только Мариуполь. Я не говорю об Украине в целом.
– отметил заместитель командира полка Азов.
И добавил, що если россияне не доверяют нашей статистике – пусть спросят официальные власти России, сколько погибло на крейсере "Москва"?
"Украина – это Мариуполь"
Пономар также призвал военно-политическое руководство к решительным действиям по деблокаде или эвакуации всех, кто находится в Мариуполе.
Сегодня я скажу не Мариуполь это Украина, а Украина – это Мариуполь,
– отметил он.
"Азовсталь" стал убежищем для мариупольцев
- Напомним, в подземных укрытиях завода "Азовсталь" вместе с защитниками Мариуполя находятся более 1000 мирных жителей – женщины с детьми, люди преклонного возраста и семьи украинских военных.
- Несмотря на это, россияне продолжают наносить массированные удары по территории Азовстали.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что Украина требует открыть в Мариуполе 2 гуманитарных коридора: один – из самого города, а другой – из "Азовстали".
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