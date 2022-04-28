Преступления масштабов, которые боится осознать мир

Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов", капитан Святослав Паламар – позывной Калина. Он подчеркнул, что Россия тратит сумасшедшие суммы на то, чтобы стереть Мариуполь с лица земли.

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Эта ночь это просто колоссальное количество авиаударов, фосфорных бомб, ракет, арты и всего, что может использовать варвар против человечества,

– отметил Калина.

Какую сумму Россия потратила на ведение войны в Мариуполе

По словам Святослава Паламара, в общей сложности это 1 111 200 180 долларов без учета расходов на топливо, экипировку, медевак, питание и прочее.

Вдумайтесь, эти деньги равны возможности построить 163 школы, или 273 детсада, или 12 современных больниц, 32 роддома или 82 аптеки. Это только Мариуполь. Я не говорю об Украине в целом.

– отметил заместитель командира полка Азов.

И добавил, що если россияне не доверяют нашей статистике – пусть спросят официальные власти России, сколько погибло на крейсере "Москва"?

"Украина – это Мариуполь"

Пономар также призвал военно-политическое руководство к решительным действиям по деблокаде или эвакуации всех, кто находится в Мариуполе.

Сегодня я скажу не Мариуполь это Украина, а Украина – это Мариуполь,

– отметил он.

"Азовсталь" стал убежищем для мариупольцев

Напомним, в подземных укрытиях завода "Азовсталь" вместе с защитниками Мариуполя находятся более 1000 мирных жителей – женщины с детьми, люди преклонного возраста и семьи украинских военных.

Несмотря на это, россияне продолжают наносить массированные удары по территории Азовстали.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что Украина требует открыть в Мариуполе 2 гуманитарных коридора: один – из самого города, а другой – из "Азовстали".

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