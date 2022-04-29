О ситуации в окруженном городе рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что главная надежда – это эвакуация людей из "Азовстали" под эгидой ООН.
Теме Жителям Мариуполя нужен спасательный маршрут, чтобы покинуть этот ад, – генсек ООН
Под контролем оккупантов работают "банкоматы – обналы"
Под контролем оккупантов заработали так называемые "банкоматы – обналы", в которых с мариупольцев в прямом смысле сдирают средства. Так, деньги с безналичного счета в наличные деньги можно обменять по курсу 2 к 1.
В частности, такой "обнал" заработал в "обнале" в Левобережном районе. Сообщают, что схема работает так: средства переводят с карточек через мобильные приложения наших банков.
В помещении отделения полиции собирают персональные данные
В помещении Центрального отделения полиции оккупанты собирают персональные данные местных жителей, прикидываясь сотрудниками "пенсионного фонда и соцзащиты". Более того, они выспрашивают также информацию об имуществе и родственниках. Эти данные захватчики впоследствии могут использовать для шантажа.
Последние новости из оккупированного Мариуполя: коротко
- По информации Мариупольского горсовета, в городе из-за антисанитарии могут возникнуть дизентерия, кишечная палочка и холера.
- В "Азове" сообщили, сколько Россия потратила на войну в Мариуполе. Эта сумма превышает 1 миллиард 100 миллионов долларов.
- Также стало известно о планах оккупантов открыть военный госпиталь на базе роддома.
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