В Мариуполе средневековые условия жизни

Температура воздуха в Мариуполе уже достигает +20 градусов. Дальше она будет только расти.

Важно Более 50 авиабомб сбросили оккупанты за ночь на "Азовсталь"

В городе нет централизованного водоснабжения и канализации, а под завалами разлагаются тысячи трупов. Кроме того, местным жителям катастрофически недостает питьевой воды и пищи.

Россияне превратили город в большой мусорный бак, ведь никто не вывозит отходы. Вскоре в Мариуполе могут вспыхнуть холера, дизентерия и кишечная палочка.

Оккупанты не в состоянии обеспечить население продуктами, водой и лекарствами. Или просто не заинтересованы в этом. Они блокируют все попытки эвакуации, а без этого люди будут умирать. Ведь сейчас в разрушенном Мариуполе средневековые условия жизни. Нужна немедленная и полная эвакуация,

– подчеркнул мэр Вадим Бойченко.

Последние новости о ситуации в блокадном городе

Только за ночь на 28 апреля российские оккупанты выпустили по заводу "Азовсталь", где скрываются гражданские, более 50 авиабомб.

Россияне готовятся провести в Мариуполе масштабную провокацию – так называемый "престур" с участием лояльных иностранных "журналистов". Так они планируют сбросить ответственность за свои преступления на украинских военных. Для этого уже подготовили "свидетелей" и провокаторов, которые будут рассказывать чепуху о ситуации в городе.

На такие планы государства-агрессора отреагировали в Офисе Президента. Михаил Подоляк отметил, что это лживое представление, на которое уже никто не поведется.

К теме смотрите видео о том, что мариупольцев вывезли за 8 тысяч километров от Украины: