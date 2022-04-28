Про це він заявив під час вечірньої пресконференції із Президентом України Володимиром Зеленським, передає 24 канал.

Важливо Після розмови з генсеком ООН: Зеленський вірить в успішне повернення людей з "Азовсталі"

Йде робота над визволенням цивільних з Маріуполя та "Азовсталі"

За його словами, президент Росії Володимир Путін в загальному погодився, щоб ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста долучилися до евакуації цивільних людей з "Азовсталі".

Зараз тривають інтенсивні перемовини, щоб нарешті вдалося зробити зелений коридор для цивільних мешканців Маріуполя.

Гутерреш додав, що зараз у місті просто справжнє пекло.

Сьогодні мешканці Маріуполя перебувають у відчаї і потребують саме такого кроку (зеленого коридору – 24 канал). Маріуполь – це криза у кризі. Тисячі цивільних потребують життєво важливої допомоги. Там багато осіб поважного віку, хворих та людей з обмеженою мобільністю. Їм потрібен рятівний маршрут, щоб залишити це пекло, – заявив Антоніу Гутерреш.

Нагадаємо, 27 квітня генсек ООН Гутерреш зустрічався із Путіним в Москві. Сьогодні, 28 квітня, він приїхав до Володимира Зеленського. Дивовижно, але росіяни використали цей момент, щоб завдати удару по Києву крилатими ракетами. Вибухи пролунали близько 20:35.

Спільний брифінг Зеленського та Антоніу Гутерреша: дивіться відео