Мер Києва повідомив, що усі служби вже прибули на місце інциденту. Наразі уточнюють інформацію про постраждалих.

Зауважте ЗСУ завдали ворогу значних втрат й окупанти вивели на територію Росії одну зі своїх БТГр

Друзі, ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється,

– наголосив Кличко.

Про влучання мер Києва повідомив близько 20:35. Сигнал повітряної тривоги пролунав майже по всій Україні близько 18:30.

Зауважте! Обстріл Києва відбувся під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Над Одещиною збили 3 ракети

Максим Марченко – очільник Одеської ОВА – під час повітряної тривоги повідомив, що над областю збили 3 російські ракети.

Українська ППО спрацювала бездоганно.

Важливо – у США показали гаубиці для України: дивіться відео