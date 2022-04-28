Радісну новину повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

Важливо Росіяни вдруге обстріляли той самий міст через Дністровський лиман на Одещині

За словами Марченка, наші підрозділи протиповітряної оборони в небі над Одеським районом ліквідували 3 ворожі ракети, які летіли вбивати мирних мешканців.

Дякую нашим військовим за бездоганну роботу. Також у ніч проти 28 квітня ворог намагався здійснити повітряну розвідку об'єктів інфраструктури, використовуючи безпілотник. Але і він теж був збитий нашими підрозділами. ППО Одещини – ви найкращі,
– наголосив Марченко.

Додамо, що перед обстрілом оголосили повітряну тривогу, яка тривала понад годину.

Звернення Максима Марченка: дивіться відео

Окупанти двічі атакували міст на Одещині

  • 26 квітня росіяни завдали ракетного удару по мосту, який веде з Білгород-Дністровського району в бік Одеси, і пошкодили його залізничну колію. Попередньо, жертв та постраждалих немає.
  • З міркувань безпеки рух мостом перекрили. Водіїв просять заздалегідь обрати альтернативні маршрути.
  • 27 квітня російські окупанти знову завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман, що на Одещині. Внаслідок ворожого обстрілу міст зруйнований.

Росія завдала потужного удару по Одесі: дивіться відео