Радісну новину повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

Важливо Росіяни вдруге обстріляли той самий міст через Дністровський лиман на Одещині

За словами Марченка, наші підрозділи протиповітряної оборони в небі над Одеським районом ліквідували 3 ворожі ракети, які летіли вбивати мирних мешканців.

Дякую нашим військовим за бездоганну роботу. Також у ніч проти 28 квітня ворог намагався здійснити повітряну розвідку об'єктів інфраструктури, використовуючи безпілотник. Але і він теж був збитий нашими підрозділами. ППО Одещини – ви найкращі,

– наголосив Марченко.

Додамо, що перед обстрілом оголосили повітряну тривогу, яка тривала понад годину.

Звернення Максима Марченка: дивіться відео

Окупанти двічі атакували міст на Одещині

26 квітня росіяни завдали ракетного удару по мосту, який веде з Білгород-Дністровського району в бік Одеси, і пошкодили його залізничну колію. Попередньо, жертв та постраждалих немає.

З міркувань безпеки рух мостом перекрили. Водіїв просять заздалегідь обрати альтернативні маршрути.

27 квітня російські окупанти знову завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман, що на Одещині. Внаслідок ворожого обстрілу міст зруйнований.