Радісну новину повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.
Важливо Росіяни вдруге обстріляли той самий міст через Дністровський лиман на Одещині
За словами Марченка, наші підрозділи протиповітряної оборони в небі над Одеським районом ліквідували 3 ворожі ракети, які летіли вбивати мирних мешканців.
Дякую нашим військовим за бездоганну роботу. Також у ніч проти 28 квітня ворог намагався здійснити повітряну розвідку об'єктів інфраструктури, використовуючи безпілотник. Але і він теж був збитий нашими підрозділами. ППО Одещини – ви найкращі,
– наголосив Марченко.
Додамо, що перед обстрілом оголосили повітряну тривогу, яка тривала понад годину.
Звернення Максима Марченка: дивіться відео
Окупанти двічі атакували міст на Одещині
- 26 квітня росіяни завдали ракетного удару по мосту, який веде з Білгород-Дністровського району в бік Одеси, і пошкодили його залізничну колію. Попередньо, жертв та постраждалих немає.
- З міркувань безпеки рух мостом перекрили. Водіїв просять заздалегідь обрати альтернативні маршрути.
- 27 квітня російські окупанти знову завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман, що на Одещині. Внаслідок ворожого обстрілу міст зруйнований.
Росія завдала потужного удару по Одесі: дивіться відео