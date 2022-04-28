Радостную новость сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Важно Россияне второй раз обстреляли тот же мост через Днестровский лиман в Одесской области

По словам Марченко, нашими подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесским районом были сбиты 3 вражеские ракеты, которые летели убивать мирных жителей.

Спасибо нашим военным за безупречную работу. Также в ночь на 28 апреля враг пытался осуществить воздушную разведку объектов инфраструктуры, используя беспилотники. Но и он тоже был сбит нашими подразделениями. ПВО Одесской области – вы лучшие,

– подчеркнул Марченко.

Добавим, что перед обстрелом объявили воздушную тревогу, которая длилась более часа.

Обращение Максима Марченко: смотрите видео

Оккупанты дважды атаковали мост в Одесской области

26 апреля россияне нанесли ракетный удар по мосту, который ведет из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы, и повредили его железнодорожный путь. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Из соображений безопасности движение по мосту перекрыли. Водителей просят заранее выбрать альтернативные маршруты.

27 апреля российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман Одесской области. В результате вражеского обстрела мост разрушен.

Россия нанесла мощный удар по Одессе: смотрите видео