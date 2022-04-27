Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін. За його даними, повторний обстріл стався о 6:45.

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Камишін сказав, що ступінь ураженості інфраструктури можна буде визначити після закінчення повітряної тривоги. За попередніми даними, постраждалих залізничників немає.

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26 квітня росіяни завдали ракетного удару по мосту, який веде з Білгород-Дністровського району в бік Одеси, і пошкодили його залізничну колію. Попередньо, жертв та постраждалих немає.

З міркувань безпеки рух мостом перекрили. Водіїв просять заздалегідь обрати альтернативні маршрути руху.

Зауважимо, що нардеп та член комітету Верховної Ради з нацбезпеки Федір Веніславський переконаний, що захист Одеси та всього Півдня України вибудований грамотно.

"Спроможностей ворога навіть немає для того, щоб вчиняти активні дії, окрім як терористичні атаки, які вражають в основному мирну інфраструктуру. Іншими способами ведення війни він (ворог – 24 канал) похвалитись не може", – підкреслив Веніславський.

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