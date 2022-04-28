Мэр Киева сообщил, что все службы уже прибыли на место инцидента. В настоящее время уточняют информацию о пострадавших.

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Друзья, вечером, враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется,

– подчеркнул Кличко.

О попадании мэр Киева сообщил около 20:35. Сигнал воздушной тревоги раздался почти по всей Украине около 18.30.

Заметьте! Обстрел Киева произошел во время визита генсека ООН Антониу Гутерреша.

Над Одесской областью сбили 3 ракеты

Максим Марченко – глава Одесской ОВА – во время воздушной тревоги сообщил, что над областью сбили 3 российские ракеты.

Украинская ПВО сработала безупречно.

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