Мэр Киева сообщил, что все службы уже прибыли на место инцидента. В настоящее время уточняют информацию о пострадавших.
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Друзья, вечером, враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется,
– подчеркнул Кличко.
О попадании мэр Киева сообщил около 20:35. Сигнал воздушной тревоги раздался почти по всей Украине около 18.30.
Над Одесской областью сбили 3 ракеты
- Максим Марченко – глава Одесской ОВА – во время воздушной тревоги сообщил, что над областью сбили 3 российские ракеты.
- Украинская ПВО сработала безупречно.
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