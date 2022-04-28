Именно об одной из таких ситуаций сообщили в Генштабе ВСУ. Теперь российские оккупанты должны перегруппировать силы.

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Известно, что враг вывел для восстановления боеспособности на территорию России батальонную тактическую группу воздушно-десантных войск. Это произошло из-за значительных потерь в личном составе и военной технике,

– заявили наши воины.

Также россияне переместили из Белгородской области России в Харьковскую батальонную тактическую группу из состава подразделений 29 армии Восточного военного округа. Враг коварно продолжает воздушную разведку беспилотниками.

Последние новости от Генштаба

Генштаб рассказал об оперативной информации на фронте по состоянию на 18:00 28 апреля. Враждебная наступательная операция продолжается.

Российские войска продолжают вести обстрелы в Донецком и Таврическом направлениях. Они пытались удержать Рубежное в Луганской области, но все было безуспешно и россияне отступили.

Как сообщили в Генштабе, ВСУ возобновили контроль над Кутузовкой в Харьковской области. Удалось это благодаря слаженной работе сил обороны Украины.

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