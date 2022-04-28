Именно об одной из таких ситуаций сообщили в Генштабе ВСУ. Теперь российские оккупанты должны перегруппировать силы.
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Известно, что враг вывел для восстановления боеспособности на территорию России батальонную тактическую группу воздушно-десантных войск. Это произошло из-за значительных потерь в личном составе и военной технике,
– заявили наши воины.
Также россияне переместили из Белгородской области России в Харьковскую батальонную тактическую группу из состава подразделений 29 армии Восточного военного округа. Враг коварно продолжает воздушную разведку беспилотниками.
Последние новости от Генштаба
- Генштаб рассказал об оперативной информации на фронте по состоянию на 18:00 28 апреля. Враждебная наступательная операция продолжается.
- Российские войска продолжают вести обстрелы в Донецком и Таврическом направлениях. Они пытались удержать Рубежное в Луганской области, но все было безуспешно и россияне отступили.
- Как сообщили в Генштабе, ВСУ возобновили контроль над Кутузовкой в Харьковской области. Удалось это благодаря слаженной работе сил обороны Украины.
Что говорят о ситуации в Офисе Президента: смотрите видео