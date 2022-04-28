Об этом в вечерней сводке от 28 апреля сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины. В ведомстве добавляют, что через сутки в некоторых населенных пунктах российских военных удалось подвинуть на исходные позиции.
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Ситуация на Донецком и Таврийском направлениях
В Генштабе отмечают, что российские войска продолжают вести обстрелы на Донецком и Таврийском направлениях. Таким образом, они пытаются перекрыть наши войска и удержать ранее занятые рубежи.
Враг производил огневое поражение позиций подразделений защитников Украины с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения,
– пишут в Генштабе.
В ведомстве добавляют, что в этот день противник пытался полностью захватить Рубежное, но успеха не имел – понес потери и отступил на ранее занятые позиции.