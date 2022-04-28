Известно, что эти цифры не окончательны. Интенсивность боевых действий усложняет процесс подсчета уничтоженных россиян.

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Потери России в войне против Украины

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 апреля ориентировочно составили:

личного состава – около 22 800 человек;

танков – 970 единиц;

боевых бронированных машин – 2389 единиц;

артиллерийских систем – 431 единица;

РСЗО – 151 единица;

средств ПВО – 72 единицы;

самолетов – 187 единиц;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники – 1688 единиц;

кораблей/катеров – 8 единиц;

цистерн из ГСМ – 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 единиц;

специальной техники – 31 единица;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 единицы.

Добавим, что вчера, 27 апреля, подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили 8 воздушных целей.

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