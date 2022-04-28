Известно, что эти цифры не окончательны. Интенсивность боевых действий усложняет процесс подсчета уничтоженных россиян.

Читайте также ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов на юге: ликвидированы почти 50 россиян и 14 их машин

Потери России в войне против Украины

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава – около 22 800 человек;
  • танков – 970 единиц;
  • боевых бронированных машин – 2389 единиц;
  • артиллерийских систем – 431 единица;
  • РСЗО – 151 единица;
  • средств ПВО – 72 единицы;
  • самолетов – 187 единиц;
  • вертолетов – 155 единиц;
  • автомобильной техники – 1688 единиц;
  • кораблей/катеров – 8 единиц;
  • цистерн из ГСМ – 76 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 единиц;
  • специальной техники – 31 единица;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 единицы.

Добавим, что вчера, 27 апреля, подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили 8 воздушных целей.

Вас может заинтересовать – утренняя сводка Генштаба за 28 апреля: видео