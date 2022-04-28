В ответ враги в Херсонской области целые сутки пытались улучшить тактическое положение. Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг" за 27 апреля.

По теме За 3 минуты уничтожили 4 танка: мощное видео от украинских военных

Где именно были атакованы точки россиян

Вражеские склады боеприпасов уничтожили двойным попаданием. Эти расположения русской армии были в районе Молодецкого и Великой Александровки.

Оккупанты целый день пытались продвинуться в сторону Николаева. Именно это требовалось для улучшения положения, однако план россиян провалился.

В общей сложности Россия на Юге 27 апреля потеряла 49 военных. Среди 14 единиц техники были:

6 бронированных военных машин;

три военных автомобиля;

три единицы ракетно-артиллерийского и противовоздушного вооружения;

также ВСУ успешно уничтожали даже технику тыла.

Кроме этого, наши защитники смогли подстрелить российский беспилотник, который вел разведку. Это был ведущий "Орлан-10".

Больше о ситуации на Юге в этот день: смотрите видео

Какова была ситуация на Востоке

27 апреля враг продолжил активное наступление в восточных областях Украины. Особенно "жарко" в этот день было по-прежнему в зоне Операции объединенных сил.

В течение суток российские оккупанты в целом совершили 6 атак на Донецком и Луганском направлениях. Однако наши защитники справились со всеми попытками врага продвинуться.

Там ВСУ за сутки ликвидировали:

5 танков;

артиллерийскую систему;

боевую бронированную машину;

автомобиль;

зенитную установку;

три "Орлана-10";

21 единицу бронированной техники.

Мнение эксперта – Россия усилит наступление на Юге и Востоке: смотрите видео