Відомо, що ці цифри не є остаточними. Інтенсивність бойових дій ускладнює процес підрахунку знищених росіян.
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Втрати Росії у війні проти України
Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 28 квітня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 22 800 осіб;
- танків – 970 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2389 одиниць;
- артилерійських систем – 431 одиниця;
- РСЗВ – 151 одиниця;
- засобів ППО – 72 одиниці;
- літаків – 187 одиниць;
- гелікоптерів – 155 одиниць;
- автомобільної техніки – 1688 одиниць;
- кораблів / катерів – 8 одиниць;
- цистерн з ПММ – 76 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 215 одиниць;
- спеціальної техніки – 31 одиниця;
- пускових установок ОТРК / ТРК – 4 одиниці.
Додамо, що за вчора, 27 квітня, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили 8 повітряних цілей.
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