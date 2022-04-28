Про це у вечірньому зведенні від 28 квітня повідомляє Генштаб Збройних Сил Україні. У відомстві додають, що за добу в деяких населених пунктах російських військових вдалося посунути на вихідні позиції.

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Ситуація на Донецькому і Таврійському напрямках

У Генштабі наголошують, що російські війська продовжують вести обстріли на Донецькому і Таврійському напрямках. Таким чином вони намагаються перекрити наші війська та утримати раніше зайняті рубежі.

Ворог здійснював вогневе ураження позицій підрозділів захисників України із застосуванням реактивних систем залпового вогню і артилерії практично вздовж всієї лінії зіткнення,

– пишуть у Генштабі.

У відомстві додають, що цієї доби противник намагався повністю захопити Рубіжне, але успіху не мав – зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції.

Нагадаємо, згідно із даними Генштабу ЗСУ, станом на 28 квітня загальні втрати ворога вже становлять 22 800 осіб.

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